اختتام الفعاليات المصاحبة لإسبوع المهنة بالكلية التقنية للبنات بالأحساء

دوت الخليج – الدمام : علي بن زيد

اختتمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء متمثلة بقسم النشاط اليوم الفعاليات المصاحبة للاحتفاء بالإسبوع العالمي للمهنة والتي استمرت لمدة أسبوع كامل، استهدفت طالبات الثانوية العامة وخريجات الكلية وكذلك متدرباتها المقبلات على التخرج، بهدف تقديم استشارات مهنية للوصول الى التميز الوظيفي بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل.

هذا وقد صاحبت الفعالية مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من المختصين مثل ريادة الأعمال وكذلك مجموعة من المدربات والخريجات بمختلف التخصصات والمجالات تم خلالها تفعيل مجموعة من البرامج منها (التعريف بريادة الأعمال) ، (نحو مستقبل مهني واعد) وبرنامج (كيف أصل إلى مساري المهني في ظل العوائق)، كما شهدت الفعالية تفاعل الكثير من المستفيدات من خلال المنصات الافتراضية حيث تجاوز عددهم 600 مستفيدة.

بدورها أكدت منسقة العلاقات العامة والإعلام الأستاذة هدى النعيم أن مثل هذه الفعاليات تساهم في إعداد الخريجات والمتدربات لسوق العمل كما تساهم في بناء مستقبلهم الوظيفي على أسس صحيحة وراسخة.