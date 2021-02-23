بلادي – متابعات :
قال المواطن يحيى الشهري إن ابنه المفقود “فهد” قد عاد إلى أسرته، وهو بصحة جيدة، وقد تم العثور عليه منتصف ليلة البارحة، عند الإسكان العسكري بالخبر بعد ساعات من اختفائه.
وأضاف الشهري، بحسب موقع “أخبار24″، أنه تلقى اتصالاً من أحد المواطنين يفيد بأنه شاهد الطفل المفقود، والذي يعاني من مرض “التوحد”، بالقرب من أحد المنازل، وقد توجه حينها لأخذه.
وبيّن أن المنزل الذي تم العثور عليه بجواره كان يسكنه جد الطفل قبل 5 سنوات، وأبدى شكره للمواطنين والمقيمين الذين تفاعلوا معه في البحث عن ابنه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العثور على الطفل المفقود بالخبر بعد ساعات من اختفائه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.