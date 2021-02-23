العثور على الطفل المفقود بالخبر بعد ساعات من اختفائه

بلادي – متابعات :

قال المواطن يحيى الشهري إن ابنه المفقود “فهد” قد عاد إلى أسرته، وهو بصحة جيدة، وقد تم العثور عليه منتصف ليلة البارحة، عند الإسكان العسكري بالخبر بعد ساعات من اختفائه.

وأضاف الشهري، بحسب موقع “أخبار24″، أنه تلقى اتصالاً من أحد المواطنين يفيد بأنه شاهد الطفل المفقود، والذي يعاني من مرض “التوحد”، بالقرب من أحد المنازل، وقد توجه حينها لأخذه.

وبيّن أن المنزل الذي تم العثور عليه بجواره كان يسكنه جد الطفل قبل 5 سنوات، وأبدى شكره للمواطنين والمقيمين الذين تفاعلوا معه في البحث عن ابنه.