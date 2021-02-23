“أمانة جدة” تطرح منافسة على حقوق التسمية والرعاية للواجهة البحرية لمدة 10 سنوات

بلادي – الرياض :

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم (الثلاثاء)، طرح منافسة مشروع حقوق التسمية والرعاية لواجهة جدة البحرية بالكورنيش الشمالي.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمار المهندس عبود القحطاني، أن المشروع يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق البلدية والساحات ومنها واجهة جدة البحرية، كما يوفر فرصا استثمارية وتسويقية جديدة للقطاع الخاص للترويج للعلامات التجارية بما يعزز من استغلال هذه المرافق ويرفع العوائد منها، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمدن.

وأبان أن آخر موعد لشراء الكراسة سيكون في 24 مارس 2021م، داعياً إلى الاطلاع على تفاصيل المشروع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، وتحديد خيار “أنشطة الخدمات العامة”، وتحديد المدينة “أمانة محافظة جدة”، ثم اختيار فرصة حقوق التسمية والرعاية لواجهة جدة البحرية.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن عددا من الحقوق والمزايا للمستثمر تشمل حقوق التسمية لواجهة جدة البحرية وموقعا لإقامة فعاليات على مدار العام بمساحة 2500 م2، وموقعا لإقامة متجر استثماري بمساحة 1887 م2، و21 لوحة إعلانية، و75 عَلَماً على كامل مساحة الواجهة.

كما تضم 5 مواقع لإقامة صرافات آلية، وموقعين لإقامة مجسمات، وجداراً للرعايات على جسر المشاة في ساحة النورس، مشيراً إلى أن مدة العقد الاستثماري للمشروع تصل لـ10 سنوات.