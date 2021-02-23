“تطوير الدرعية”: نستضيف أول سباق في تاريخ “فورمولا إي” يقام ليلاً.. ونخطط لاستضافة بطولات أخرى

بلادي – الرياض :

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو، أن الهيئة تعمل على تطوير الدرعية “جوهرة المملكة” من خلال تحويلها إلى مقاصد حياتية عالمية مبرزة للثقافة والتراث والضيافة، وجعلها واحداً من أعظم أماكن التجمع في العالم.

وقال إن الدرعية حققت إنجازًا كبيرًا في مشروع البنية التحتية لتصبح واحدة من أكبر وأكثر البنى التحتية تطورًا في العالم، لافتاً إلى أنهم بصدد توقيع تعاقدات جديدة تشمل عمليات التصميم والبناء لمشروعات تطويرية تتكيف مع المعمار النجدي الأصيل.

وحول إقامة بطولة “فورمولا إي 2021” خلال الأيام المقبلة في الدرعية التاريخية، أوضح أن هذا يعتبر أول سباق في تاريخ بطولات الفورمولا يقام ليلاً، وهذه البطولة هي الثالثة التي تقام في الدرعية وفي حي الطريف الذي أدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأوضح أن العمل على إضاءة حلبة سباق (الفورمولا إي) بإنارة صديقة للبيئة وبتقنية LED منخفضة الاستهلاك في الليل أسهم في زيادة عملية الإبداع والابتكار في استضافة البطولة.

وأبان أن لديهم خططاً لاستضافة أحداث رياضية دولية على نطاق واسع ومتنوع في المستقبل، إلى جانب وجود مشاريع طموحة لإنشاء ملاعب غولف عالمية المستوى، وتأسيس ساحات وواحات خلابة تعزز التفاعل الاجتماعي والإنساني، علاوة على مسارات مخصصة لراكبي الخيل لتكون مدينة متكاملة بتاريخها المجيد وحاضرها الجميل ومستقبلها المشرق.