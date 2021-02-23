“شرطة الدمام” تقبض على مواطن امتهن الاحتيال بنشر إعلانات وظائف مقابل الحصول على أتعاب

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة الدمام القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، امتهن عمليات النصب والاحتيال على مواطنين بإعلانات الوظائف مقابل الحصول على أتعاب.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن الجهات الأمنية المختصة في شرطة الدمام تلقت عدداً من البلاغات من مواطنين بشأن تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شخص، نشر إعلانات للتوظيف على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند تواصلهم معه وتحويل مبلغ الأتعاب يقوم بحظرهم.
وأبان أن المتهم استخدم حسابا بنكياً لشخص آخر بالاتفاق على عمولة مقابل ذلك، وبعد سلسلة من الإجراءات تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتجري إحالة القضية إلى النيابة العامة.
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