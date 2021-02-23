الحجرف يؤكد ضرورة مشاركة “مجلس التعاون” في أية مفاوضات تتعلق بأمن واستقرار المنطقة

بلادي – الرياض :

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي، أهمية علاقات التعاون بين دولهما وعمق ومتانة هذه العلاقة، استناداً إلى ما يجمع الطرفين من نظرة مشتركة وتفاهم تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف اليوم (الثلاثاء)، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وأكد الحجرف ضرورة مشاركة مجلس التعاون في أية مفاوضات تتعلق بأمن واستقرار المنطقة بما فيها الملف النووي الإيراني، مؤكداً إيمان مجلس التعاون بالأمن والاستقرار وتعزيز جهود التنمية في المنطقة، داعياً إيران إلى التخلي عن سلوكها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار من خلال دعم الجماعات الإرهابية.

واستعرض جهود مجلس التعاون في دعم الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الحكومة الشرعية من خلال المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، داعياً الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية للانخراط في العملية السلمية، ووقف الهجوم على مأرب واستهداف المدنيين ووقف الاعتداءات بالصواريخ والمسيرات على المملكة.