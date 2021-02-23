إغلاق 10 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد رصد إصابات بكورونا بين المصليين

بلادي – الرياض :

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الثلاثاء)، إغلاق 10 مساجد مؤقتاً بـست مناطق، بعد رصد 11 حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد بين صفوف المصلين.

وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة شملت مناطق (جازان، الرياض، مكة المكرمة، عسير، المدينة المنورة، الشرقية), مشيرة إلى فتح 3 مساجد، اثنان منها في منطقة الرياض، وواحد في المنطقة الشرقية بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ونوهت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه خلال الـ16 يوماً الماضية وحتى اليوم وصل إلى 135 مسجداً، تم فتح 108 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

ونبهت بأن تلك الخطوات تأتي في إطار الحرص على صحة مرتادي المساجد، والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.