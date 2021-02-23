نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاعتراض علي مخالفات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاعتراض على مخالفة عدم لبس الكمامة, قامت الحكومة السعودية بالتنويه علي المواطنين والمقيمين وكل فرد داخل المملكة العربية السعودية بارتداء الكمامة الطبية وذلك حرصاً من الحكومة السعودية علي صحة كل فرد بالمملكة من الإصابة بفيروس كورونا, ولذلك فرضت الحكومة عقوبات وغرامات كبيره علي من يخالف هذه التعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا, والمواطن الذي يجد أنه لم يخالف تلك التعليمات والأوامر وان العقوبة الموقعة عليها لا يستحقها ويرغب في تقديم التماس عليها, لذا قامت الحكومة بتوفير خدمة من خلال موقع ابشر للخدمات الإلكترونية بتقديم اعتراض علي مخالفة الكمامة.

خطوات الاعتراض على مخالفة الكمامة بالمملكة العربية السعودية

صرحت وزارة الداخلية أنه قد تم إنشاء خدمة إلكترونية لتقديم التماس واعتراض علي المخالفات التي تمت توقيعها علي الأفراد أو المؤسسات أو المنشآت ولم يقوموا باتباع التعليمات الاحترازية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا, ولكي تقوم بتقديم اعتراض علي أي من مخالفات عدم اتباع هذه الإجراءات سواء كنت شخص أو مؤسس يجب اتباع الخطوات التالية.

الدخول علي موقع ابشر للخدمات الإلكترونية وذلك من خلال موقع أبشر

الدخول علي خدمات أفراد.

قم بتسجيل الدخول علي موقع ابشر من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

كتابة رقم التحقق الذي قام الموقع بإرساله لك علي جوالك.

الضغط على خدماتي, ثم اختيار الخدمات العامة.

اختيار الرسائل والطلبات.

هناك خيار يسمي ( لجنة تظلم من قرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا) قم بالضغط عليه, بعدها تقوم بالضغط علي خيار (طلب تظلم من قرارات إيقاع العقوبات).

قم بكتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في طلب الاعتراض علي مخالفات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

الضغط على إرسال.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية قامت بتطبيق عقوبات صارمة وقوية علي من يخالف اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا, حيث أن العقوبات قد تصل إلي توقيع غرامة قدرها ألف ريال سعودي عند عدم اتباع هذه التعليمات, كما يمكن أن تقوم الحكومة بغلق المنشآت لمدة تصل إلي ثلاث أشهر في حالة تكرار عدم اتباع التعليمات, حفظ الله الجميع من الإصابة بفيروس كورونا وغيره من الأمراض.