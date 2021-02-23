نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع الاغا وأرقام الاشتراك لربح 3,500,000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الأغا، حيث تُعرف مسابقة حلم التي يقدمها الإعلامي الكبير مصطفي الأغا علي قناة أم بي سي Mbc أنها من أشهر وأصدق المسابقات في الشرق الأوسط والوطن العربي، ويمكن لأي مواطن من مواطني البلدان العربية وأيضاً من خارج الوطن العربي أي يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من البلدان الأجنبية والفوز بجائزة مالية يصل مجموع تلك الجوائز الموزعة علي الفائزين الي مبلغ يُقدر بحوالي 3.5 مليون دولار أمريكي.

قدم الإعلامي مصطفي الأغا مسابقة الحلم بأكثر من موسم بجوائز ضخمة لا تقدمها أي مسابقة أخري، حيث يتم توزيعها علي المتسابقين بنسب معينة تختلف في كل جائزة عن الأخري، حيث يتم السحب خلال العام علي جائزة قدرها نصف مليون دولار أمريكي، وسحب جائزة أخري بقيمة مالية قدرها مئة ألف دولار أمريكي، وأيضاُ يوجد سحب علي جائزة قدرها عشرة ألالاف دولار أمريكي، ولذلك تعتبر الجائزة التي توفرها المسابقة من أفخم الجوائز من حيث القيمة المالية وأيضاً مصدقيه المسابقة في الوطن العربي.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يبحث كثير من متابعين برنامج صدي الملاعب للإعلامي مصطفي الأغا، ذلك البرنامج الذي يقدم مسابقة حلم أو ما تُعرف بـ Dream علي قناة أم بي سي عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، حيث يتسابق المتنافسون علي التخطي بالجائزة في ذلك الموسم الجديد لعام 2021 م، ولذلك فقد نقدم لكم عبر الموقع الخاص بنا “موقع ثقفني” طريقة الاشتراك وأرقام الاشتراك لكل بلد من البلدان العربية، وذلك لتوفير التفاصيل علي الراغبين في التقديم والاشتراك في مسابقة الحلم 2021.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 ما هو إلا بعدة خطوات بسيطة، حيث يقوم المتسابق بالإجابة علي الأسئلة التي يرجحها برنامج صدي الملاعب في رسالة نصية وإرسالها الي الأرقام المرادفة لبلدك أو البلد المتواجد بها الآن، بعد إكمال الخطوات السابقة انتظر حتي يصلك رسالة نصية تخبرك أنك دخلت السحب في مسابقة حلم والانتظار موعد السحب علي قناة أم بي سي علي الهواء مباشرةً في برنامج صدي الملاعب.

أول جائزة في مسابقة حلم 2021

تم الإعلان بالأمس علي حساب تويتر الرسمي والخاص بمسابقة حلم أنه يتم السحب بعد أربعة أيام، حيث يوم الخميس المُقبل علي الجائزة الأولي للموسم الجديد وقدرها 125 ألف دولار أمريكي، ومن الآن وصاعداً حتي موعد السحب قبل عملية السحب بدقائق يمكن لأي متابع الاشتراك والدخول في السحب علي الجائزة حي وضحنا لكم في ذلك المقال كيفية وأرقام الاشتراك في مسابقة حلم 2021.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

أرقام الاشتراك في مسابقة حلم تتلخص في الآتي: