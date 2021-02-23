نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف تعويض شهري من ساند للمعطلين عن العمل راتب مالي من نظام ساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف تعويض شهري من ساند للمعطلين عن العمل، التقديم في ساند وشروط التسجيل في ساند 1442 ورابط نظام ساند للحصول علي تعويض تعطل عن العمل كل ذلك ما يشغل بالى العديد من مواطني المملكة للظفر بخدمات نظام ساند والذي يستهدف رعاية المواطن وأسرته في حالة تعطل المواطن عن العمل وذلك بسبب خارج عن إرادة المواطن ويستهدف نظام ساند أيضا تعويض المواطن ماديا وسد حاجياته واحتياجات أسرته المالية أثناء فترة التعطل عن العمل ويقدم ساند برنامج تدريب للمعطل يساعده في الالتحاق بوظيفة جديدة تضمن له حياة كريمة براتب مميز.

شروط التسجيل واستحقاق ساند وصرف تعويض شهري

يخضع المسجلين في نظام ساند لعدد من الشروط الواجب توافرها لصرف الدعم للمواطن المعطل عن العمل والتحاقه بالتدريب والتأهيل المناسب لتجهيزه لفرص العامل في اقرب وقت ممكن بما يتوافق مع قدراته ومؤهلاته العلمية واليكم شروط استحقاق ساند:

أن يكون المستحق لنظام ساند سعودي الجنسية.

ألا يتجاوز عمر المستحق لساند الستين عاماً.

أن تنطبق علية المادة 14 من قانون العمل السعودي والتي تنص أن يتجاوز فى العمل السابق المدة القانونية.

عدم توفر أي دخل آخر لمستحق لساند من أي جهة عمل آخري سوى التي كان يعمل بها قبل أن ينقطع العمل بها.

التزام المستحق لساند للتدريبات التي تقدمها وزارة العمل.

القدرة الجسدية للشخص المستحق لساند على العمل.

أن يكون ترك العمل السابق خارج عن إرادة الشخص المتعطل وليس بسببه.

كيفية التسجيل في ساند للمعطلين عن العمل

خطوات التقديم في نظام ساند للحصول على دعم مالي أثناء فترة التعطل عن العمل لأسباب خارج إرادة المواطن تخضع لعدد من الخطوات بطريقة إلكترونية ميسرة سنشرحها في السطور التالية:

تسجيل الدخول على حساب المعطل في التأمينات.

تسجيل الدخول إلى حساب المشترك في صفحة التأمينات.

القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بك في حساب المواطن في التأمينات.

الضغط على خيار “دخول” بعد كتابة الاسم وكلمة المرور.

الضغط على خيار “تقديم طلب استحقاق بنظام ساند”.

إدخال كافة البيانات المطلوب.

كتابة رقم حساب المواطن البنكي.

فتح صفحة خاصة بعملية التسجيل وكتابة البيانات الشخصة للتواصل مع المواطن.

الضغط على خيار خانة التعديل.

ظهور رسالة بالصفحة بنجاح عملية التسجيل في ساند.

في حالة استحقاق المواطن لساند تصل رسالة على الجوال تؤكد استحقاق طل التعويض.

في حالة عدم استحقاق المواطن لساند تظهر رسالة على الجوال وفيها أسباب رفض طلب استحقاق المواطن لساند.

الاستعلام برقم الهوية عن حالة الطلب في ساند.

انتهاء كافة تفاصيل وشروط التقديم للحصول على دعم مالي من نظام ساند للمعطلين عن العمل.