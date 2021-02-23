نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا منصة مدرستي طريقة التفعيل وتسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا منصة مدرستي يقوم باستخدامه العديد من الطلاب والمدرسين وكذلك مديري المدارس داخل المملكة العربية السعودية وذلك حتى يتسنى لهم متابعة العملية التعليمية عن بعد حيث أن تطبيق منصة مدرستي يدعم جميع العناصر والإمكانيات التي تساعد الطلاب على ممارسة التعليم عن بعد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة استخدام تطبيق توكلنا لمنصة مدرستي بعد تحديث توكلنا الجديد وسنتعرف على كيف أسجل في تطبيق توكلنا.

تطبيق توكلنا منصة مدرستي

تعد منصة مدرستي المنصة الوحيدة المعتمدة من وزارة التعليم السعودية ومن خلال تطبيق توكلنا منصة مدرستي يتمكن الطلاب الحصول على المعلومات اللازمة لهم لممارسة التعليم عن بعد خلال الفترة التي صرحت بها وزارة التعليم السعودية من العام الدراسي الجديد.

طريقة تفعيل منصة مدرستي عبر توكلنا

يمتلك أولياء الأمور حسابات لدى تطبيق توكلنا والذي يمكنهم من خلاله تفعيل منصة مدرستي على التطبيق والحصول على المعلومات اللازمة عن أبنائهم وكذلك تمكين أبنائهم من ممارسة التعليم عن بعض من خلال منصة مدرستي، وفيما يلي سوف نذكر طريقة تفعيل المنصة من خلال تطبيق توكلنا عن طريق الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول في تطبيق توكلنا بحساب ولي الأمر.

اختيار بيانات منصة مدرستي من خلال أيقونة حسابي.

يقوم ولي الأمر بالضغط على كلمة اسم المستخدم، لتظهر قائمة أخرى بها أيقونة إرسال.

يتم إرسال رقم سري يتم استخدامه للتسجيل عبر منصة مدرستي.

يقوم بعد ذلك بالذهاب إلى منصة مدرستي والضغط على كلمة تسجيل الدخول من خلال حساب ميكروسوفت.

يطلب بعد ذلك الموقع اسم المستخدم وكلمة السر والتي تم إرسالها مسبقًا من خلال تطبيق توكلنا ومن ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا

يحتاج المواطنين والوافدين وكذلك الزائرين إلى التسجيل في تطبيق توكلنا للحصول على الخدمات المقدمة من وزارة الصحة وكذلك إمكانية تفعيل تطبيق مدرستي ومن خلال الخطوات التالية يمكن التسجيل في تطبيق توكلنا:

فتح تطبيق توكلنا على الجوال المستخدم، والضغط على كلمة تسجيل جديد.

يقوم الفرد بكتابة تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية للسعوديين أو رقم الإقامة للوافدين وأيضًا في حالة الزائرين يمكنهم كتابة رقم الجواز.

يطلب بعد ذلك التطبيق كتابة رمز التحقيق ومن ثم الضغط على كلمة التالي، لتبدأ في اختيار كلمة المرور المرغوب فيها.

يطلب بعد ذلك التطبيق تحديد محل الإقامة بدقة، ومن ثم تحديد التابعين والمكفولين الموجودين بنفس محل الإقامة.

يجب بعد ذلك الإجابة على الأسئلة الصحية المطروحة من قبل البرنامج بصورة صحيحة.