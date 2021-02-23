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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس للتسجيل في برنامج الابتعاث الخارجي لمعلمي المملكة لعام 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية للتسجيل في برنامج الابتعاث لمعلمي المملكة لعام 1442، أعلن نظام فارس الخدمة الذاتية عن فتح باب التسجيل أمام معلمي المنظومة التعليمية داخل المملكة العربية السعودية برنامج الابتعاث، حيثُ أعلنت وزارة التعليم السعودي أن هذا البرنامج يهدف إلى إرسال عدد من معلمي ومعلمات المنظومة التعليمية لعمل دراسة الماجستير في أعلى الجامعات في مختلف الدول منها بريطانيا وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا وإيرلندا.
شروط التقدم لتسجيل في برنامج الابتعاث لمعلمي المملكة لعام 1442
- أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن خمسة وثلاثون سنة
- أن تكون تلك المرة الأولى للتقدم في البرنامج وألا يسبق له التسجيل
- اجتياز المتقدم على درجات في اختيار قدرات القياس بنسبة لا تقل عن 80٪
- اجتياز المتقدم في اختبار المقابلة الشخصية بنسبة لا تقل عن 90٪
- شرط إلتزام المتقدم في دراسة الجامعة المترشح التخصص فيها
- يشترط أن يكون دراسة المُتقدم مرتبطة بالتخصص المرشح له
- يلزم حسن أخلاق المُتقدم وتميزها بالسمعة الطيبة وعدم تعرض المتقدم لأي نوع من أنواع الجزاءات أو العقوبات طوال سير العمل
- يلزم أن يكون درجات المُتقدم في مؤهل البكالوريوس مابين 3 من 4 أو 4 من 5 أو 90 من 100
- أن يكون تقريره في العام السابق 2020 كفء (ولا يقل عن ممتاز).
التخصصات المطلوب الترشح إليها للابتعاث
حددت وزارة التعليم السعودي مجموعة من التخصصات التي تود إرسال المترشحين من أجل التدرب عليهم والحصول على درجة الماجستير من أكبر وأفضل الجامعات العالمية المتميزة في تلك التخصصات ومن تلك التخصصات الأتي:
- العلوم البحتة المتمثلة في عام الفيزياء والرياضيات وكذلك علم العلوم والحاسب الآلي
- علم الكمياء
- علم الأحياء
- تخصص الإدارة السياسية
- تخصص أساليب التعليم.
موعد التقدم للترشح لبرنامج الابتعاث
أعلنت وزارة التعليم السعودي أن التقديم يبدأ من أول أمس 9 رجب 1442_ 21 فبراير 2021 على أنه سوف يتم التسجيل من خلال رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، تلك الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السعودي، والجدير ذكره هو أن برنامج الابتعاث يحقق الرؤية المستقبلية والتنمية الشاملة التي تُرسمها المملكة العربية السعودية لعام 2030، وكل ذلك يحث من خلال ثقل معرفة المترشحين من خلال دراستهم في أفضل الجامعات العالمية وإطلاعهم على أحدث الدراسات العالمية.
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