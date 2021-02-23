نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إخفاء الصورة في أبشر للنساء والخدمات التي يقدمها التطبيق 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إخفاء الصورة في أبشر من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وخاصة خلال أبشر للنساء حيث أن العادات والتقاليد الأساسية داخل المملكة تقتضي بعدم كشف وجه المرأة لأي أحد، لذا فقد سمحت المنصة من خلال إعدادات أبشر بإمكانية إخفاء الصورة الشخصية للمستخدم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الطريقة.

طريقة إخفاء الصورة في أبشر

يقوم المواطنين بالبحث عن طريقة إخفاء الصورة في أبشر خاصة للسيدات لضمان الحصول على أقصي قدر من الخصوصية ولضمان عدم رؤية الصورة الشخصية للسيدات من قبل الأجانب.

خطوات إخفاء الصورة في أبشر

قد سمحت منصة أبشر للأفراد إخفاء الصورة الشخصية وذلك بعد أن تم تحديث البرنامج وتفعيل بعض الإمكانيات تلبية لرغبات بعض المستخدمين والتي من أهمها إخفاء الصورة الشخصية ويتم من خلال بعض الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول في تطبيق أبشر عبر الجوال.

يتم طلب رمز التحقيق المرسل عبر الرسائل النصية للجوال للتأكد من صفة المستخدم.

يتم الدخول إلى إعدادات البرنامج من خلال الخدمات الخاصة.

يتم الضغط على كلمة خيار صور النساء ومن خلالها يمكن التحكم في إزالة الصورة بشكل نهائي أو وضع ضباب على الصورة أو إظهارها بشكل عام.

بعد الضغط على الخيار المرغوب فيه يتم الضغط على كملة حفظ التغييرات.

تطبيق أبشر الجديد

قامت منصة أبشر بعمل تحديثات جديدة على تطبيق أبشر والتي من خلالها قد سمحت للعديد من المستخدمين من داخل المملكة سواء المواطنين أو المقيمين من الاستفادة من العديد من الخدمات الإلكترونية للأفراد والتي تسمح لهم الحصول على بيان بالمخالفات من خلال أبشر مخالفات أو الحصول على أذن بالتجول من خلال أبشر تصريح تجول بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي توفر على الأفراد الذهاب إلى الإدارات المختلفة.

تطبيق أبشر الأعمال

هو تطبيق مخصص لرجال الأعمال والذي يمكنهم من إدارة العديد من المهام الخاصة بأعمالهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الجهات الحكومية فقط تفعيل التطبيق على الجوال والبدء في إنهاء الأعمال بكل سهولة.