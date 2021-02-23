بلادي – الرياض :
دشن وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، المبنى الجديد لشركة تطوير المباني(TBC)، مؤكدا على استمرار العمل لتطوير البيئة التعليمية في المدارس، وتوفير تقنيات البناء الحديثة لخدمة الطلبة.
وأكد آل الشيخ – في كلمة خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة – أن الوزارة ستواصل العمل مع الشركة، لتشييدِ المباني التعليميةِ النموذجية في جميع المناطق والمحافظات، وفقَ أعلى المواصفات والمقاييس، معتمدين على الخبرات السعودية.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف إلى إتاحة أجواء تعليمية مثلى للطلبة والهيئة التدريسية، تسهم في تعزيز علاقة الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية بالمدرسة، وتعزّز مخرجاتِها التعليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يدشن المقر الجديد لشركة (TBC) ويؤكد استمرار العمل لتطوير البيئة التعليمية بالمدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.