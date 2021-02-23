وزير التعليم يدشن المقر الجديد لشركة (TBC) ويؤكد استمرار العمل لتطوير البيئة التعليمية بالمدارس

بلادي – الرياض :

دشن وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، المبنى الجديد لشركة تطوير المباني(TBC)، مؤكدا على استمرار العمل لتطوير البيئة التعليمية في المدارس، وتوفير تقنيات البناء الحديثة لخدمة الطلبة.

وأكد آل الشيخ – في كلمة خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة – أن الوزارة ستواصل العمل مع الشركة، لتشييدِ المباني التعليميةِ النموذجية في جميع المناطق والمحافظات، وفقَ أعلى المواصفات والمقاييس، معتمدين على الخبرات السعودية.

وأشار إلى أن الوزارة تهدف إلى إتاحة أجواء تعليمية مثلى للطلبة والهيئة التدريسية، تسهم في تعزيز علاقة الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية بالمدرسة، وتعزّز مخرجاتِها التعليمية.