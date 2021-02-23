“المساحة الجيولوجية”: هناك عشرات الكهوف في المملكة ونعمل على اكتشاف تجاويف تحت سطح الأرض وفتحها أمام السياح

بلادي – الرياض :
كشف رئيس قسم دراسات الكهوف بهيئة المساحة الجيولوجية، محمود بن أحمد الشنطي، خطة المملكة في مجال اكتشاف التجاويف الكهفية تحت سطح الأرض.
وأوضح أن هناك عشرات الكهوف في المملكة التي تحتضن أسرارا تاريخية متنوعة، مؤكدًا أن طبيعة تكوّن الكهوف وجمال مكوناتها الداخلية مدعاة للدراسات الأكاديمية والأبحاث العلمية.
وشدد على أهمية استغلال الكهوف من الناحية السياحية، خاصة أن سياحة الكهوف من الأنشطة السياحية التي تهتم بتجربة مشاهدة الجواهر الخفية في بيئة صحراوية وجبلية شاسعة.
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