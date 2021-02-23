الشيخ صالح الفوزان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بلادي – الرياض : أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم (الثلاثاء)، عن تلقّي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ صالح الفوزان الجرعة الأولى من لقاح كورونا. وأظهرت صورة نشرتها الرئاسة الشيخ الفوزان داخل غرفة مخصصة للتطعيم مرتدياً كمامة واقية، حيث تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس.

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