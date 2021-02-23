“الخطوط السعودية”: نستخدم محركات مختلفة عن طائرة دنفر.. ونقوم بتحديث أسطولنا كل 5 سنوات

بلادي – الرياض :

بعثت الخطوط الجوية السعودية برسالة طمأنة بشأن أسطول طائراتها العاملة في الوقت الحالي.

وأوضحت، خلال تصريحات لـ”العربية”، أن طائرات الخطوط السعودية من طراز بوينج 777 تستخدم نوعًا مختلفًا عن نوعية المحركات التي استخدمتها طائرة حـادثة دنفر.

وأكدت أن الخطوط الجوية السعودية أنها تضع سلامة وأمن الركاب وأطقم الطائرات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أنها تقوم بتحديث أسطولها من الطائرات كل 5 سنوات.

يذكر أن الخطوط السعودية قد حصلت على الدرجة الماسية لشركات الطيران الأكثر أمانًا صحيًا على مستوى العالم، وذلك حسب تصنيف منظمة APEX المتخصصة في قياس أداء الشركات المختلفة.