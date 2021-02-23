بلادي – الرياض :
علق وزير الصحة، توفيق الربيعة، على فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة، عن عواقب تأخير التسجيل في تطبيق “صحتي” لأخذ لقاح كورونا.
وأعرب “الربيعة” عن أسفه لرؤية هذه المشاهد المؤلم تكرارها، مطالبًا بألا تتسبب قناعات لا صحة لها في أذية من تحب.
وطالب المواطنين بسرعة التسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير “الصحة”: “لا تدع قناعاتٍ لا صحة لها تكون سبباً في أذية من تحب” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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