وزير “الصحة”: “لا تدع قناعاتٍ لا صحة لها تكون سبباً في أذية من تحب”

بلادي – الرياض :

علق وزير الصحة، توفيق الربيعة، على فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة، عن عواقب تأخير التسجيل في تطبيق “صحتي” لأخذ لقاح كورونا.

وأعرب “الربيعة” عن أسفه لرؤية هذه المشاهد المؤلم تكرارها، مطالبًا بألا تتسبب قناعات لا صحة لها في أذية من تحب.

وطالب المواطنين بسرعة التسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي.