“أمير الحدود الشمالية” يشهد توقيع اتفاقية لتأهيل مدينة طريف لتكون صديقة للطفل

بلادي – الرياض :
شهد أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم (الثلاثاء)، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الرواد العالمية، لتقديم الخدمات التسويقية للمدن الصديقة للطفل، ومشروع تأهيل مدينة طريف لتكون صديقة للطفل.
وأكد الأمير على ضرورة الاهتمام الإيجابي بمرحلة الطفولة، كونها ركيزة لبناء رأس المال البشري، وفقًا لأولويات أهداف المسؤولية الاجتماعية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أهمية تطوير مفهوم واستراتيجية المدن الصديقة للأطفال، وتقديم البرامج التي تساعدهم على تنمية مهاراتهم وإطلاق طاقاتهم.
وتشمل الاتفاقية تنفيذ مبادرات نوعية في مجال الطفل، وتحقيق معايير المدينة الصديقة للطفل، وتطوير البيئة المجتمعية والإنسانية في مدينة طريف، وتطوير وتمكين قدرات العاملين في القطاع الحكومي، إضافة إلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية في ممارساتها ومبادراتها.
وتتضمن كذلك توسيع مشاركة الأطفال في إدارة المدن، وتدريب الكوادر على كيفية تطبيق مفهوم المدن الصديقة للأطفال وفق المعايير الدولية والتعريف والتوعية والتثقيف بمفهومها.
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