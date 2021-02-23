بتوجيه من أمير عسير.. تكريم موظفين ساعدا مواطنين بعبور الطريق أثناء انعدام الرؤية بسبب الضباب

بلادي – الرياض : كرّمت إمارة منطقة عسير، اليوم (الثلاثاء)، موظفين اثنين نظير قيامهما بواجب إنساني، ومساعدتهما المميزة للمواطنين. وبتوجيه من أمير منطقة عسير تركي بن طلال، كرّم وكيل إمارة عسير، محمد بن ناصر بن لبدة، الموظفين بعد مساعدتهما للمواطنين، خلال عبورهم الطريق الرابط بين محافظتي النماص وبلقرن، أثناء انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف.

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