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عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي التعليميه لدخول الطلاب وحضور الحصص الافتراضية، والاستفادة بكافة الخدمات التعليمية المتاحة، التي من شأنها أن تخلق روح من التفاعل بين الطالب والمعلم؛ حيث يستمع الطلاب لشرح الدرس، ويجيب المعلم على الأسئلة والاستفسارات من جانب الطلبة، وذلك من خلال غرف الدردشة التزامنية التي توفرها منصة مدرستي للطالب والمعلم، بالإضافة إلى التعرف على التغذية الراجعة من خلال تقييم المعلم لمستوى الطلاب عبر حل الواجبات والاختبارات على المناهج الدراسية المقررة.

رابط منصة مدرستي التعليميه schools.madrasati للتعليم عن بعد

حرصًا من وزارة التعليم السعودي على النهوض بالتعليم فقد أجرت بعض التعديلات الجديدة على رابط منصة مدرستي التعليميه schools.madrasati.sa؛ من أجل تسهيل عملية تسجيل دخول الطلاب منصة مدرستي من كافة الفئات، وتطوير المنظومة التعليمية باعتبار منصة مدرستي أحد أنظمة التعليم الإلكتروني الذي يعتمد على الكثير من الأدوات التعليمية التفاعلية التي تدفع عجلة التعليم نحو الأمام؛ من أجل الوصول إلى الأهداف التعليمية التي تسعى نحو التحول الرقمي في المستقبل.

تسجيل دخول الطالب منصة مدرستي

يستطيع كلا من الطالب والمعلم تسجيل دخول منصة مدرستي من خلال حساب منصة مدرستي توكلنا، بالخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة مدرستي. النقر على تسجيل الدخول حساب مايكروسوفت. القيام بتسجيل بيانات الدخول الخاصة في تطبيق توكلنا. النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

بهذا يكون استطاع الطالب دخول منصة مدرستي، ويستطيع الطالب الدخول إلى المقررات الخاصة به من خلال خيار مقرراتي المتواجد في القائمة الرئيسية بمنصة مدرستي.

حل الواجب منصة مدرستي

الهدف الأساسي من حل واجبات منصة مدرستي هو التقييم الطالب، والتأكد من استيعاب المنهج المقرر في صورة أسئلة على المنصة، يصل إليها الطالب من خلال الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليميه، والنقر على أيقونة الواجبات من القائمة الرئيسية على المنصة، وبعد انتهاء المدة المحددة لحل الواجب أو الاختبار يتم إرسال الإجابات إلى المعلم بشكل آلي، ويستطيع الطالب التعرف على تقييم المعلم له من خلال النقر على أيقونة استعراض الواجب منصة مدرستي، عندها تظهر ملاحظات المعلم على الإجابات، والتقييم على مستوى الطالب.