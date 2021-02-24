نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على أسرع تمويل شخصي بدون كفيل بنك الراجحي دون زيارة الفرع في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفر بنك الراجحي تطبيق المباشر عبر الجوال يتيح لك إمكانية الحصول على أسرع تمويل شخصي بدون كفيل أو الحاجة إلى زيارة الفرع، وسط استمرار نهج مصرف الراجحي المتطورة التي جعلت الأمور أسهل ما يكون ومد يد المساعدات للمواطنين المحتاجين إلى قرض شخصي لسد احتياجاتهم الضرورية ولتحسين الحالة المعيشية، حيث وفر تلك القروض للسعوديين والمقيمين أيضًا وسط تمكين الوافدين من التعايش في المملكة وسط حياة كريمة، وذلك من خلال توفير قروض متنوعة لكي تناسب الجميع، من خلال رابط طريقة الحصول على قرض شخصي مٌيسر بدون ضامن يصل لـ 50 ألف ريال من بنك الراجحي، فيما أتاح قرض بدون تحويل الراتب وذلك عبر شروط الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وهذا النوع من القروض الأكثر بحثا من حيث إمكانية عدم تحويل الدخل الشهري على البنك مما يوفر للعميل الوقت والجهد والراحة بشكل أكثر في التعامل، بينما البعض الأخر من العملاء يهمهم أن القرض يكون بدون كفيل من أجل التسهيلات لأخذ التمويل.

حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي

في هذا الإطار وفر الراجحي خدمة حساب قيمة القرض وذلك من خلال رابط حاسبة التمويل الشخصي من بنك الراجحي ، التي من خلالها تتمكن من حساب القرض والقسط الشهري بطريقة إلكترونية تقديرية، علماً بأن النسبة الحقيقة يمكن الاستعلام عنها عبر التحدث مع خدمة عملاء البنك

يعد مصرف الراجحي ضمن أفضل البنوك في التمويلات التي تشمل أكبر عدد من فئات المجتمع بالمملكة، حيث يوفر القروض الشخصية بتسهيلات وسهولة في التعامل مع العملاء، فضلاً عن توفير عدة تمويلات بحيث تناسب أكبر عدد للسعوديين وغير السعوديين وأيضاً المتقاعدين، وذلك من خلال رابط ⇐ احصل على افضل قرض شخصي سريع وميسر من بنك الراجحي شامل المواطنين الوافدين والمتقاعدين من الرجال والنساء العاملين بالقطاع الحكومي والخاص بنفس التسهيلات والمزايا المقدمة للجميع سواسية.

أسرع تمويل شخصي بدون كفيل بنك الراجحي من خلال التطبيق الرقمي

الخطوات/

حدد منتجات التمويل من القائمة الرئيسية.

اختار التمويل الشخصي.

قم بتعبئة البيانات.

بعدها يقوم المصرف بدراسة البيانات.

الموافقة على عقد بيع السلعة.

ثم اختر توكيل بيع السلعة وإيداع المبلغ في الحساب.

ثم ادخل كلمة المرور المؤقتة المرسلة إلى جوالك.

عليك التوقيع على سند الأمر.

بعدها يتم الإيداع في الحساب.

الشرح باستفاضة أكثر من خلال الفيديو المرفق⇓

شروط الحصول على قرض شخصي من الراجحي عبر تطبيق المباشر

لا تقل فترة الخدمة في العمل عن شهر واحد .

تحويل الراتب.

موافقة مصرف الراجحي على العميل.

المستندات المطلوبة/

تعبئة نموذج الطلب.

صورة الهوية الوطنية سارية.

خطاب تحويل الراتب.