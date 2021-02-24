نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة 1442 ورابط الإستعلام عن أسماء المستفيدين منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة 1442 ورابط الإستعلام عن أسماء المستفيدين منها ، حرصًا من المملكة العربية السعودية على راحة المواطن السعودي وتوفير حياة معيشية مناسبة له، خاصة بعد انهيار الاقتصاد العالمي في العديد من المجالات بعد جائحة كورونا ( كوفيد19 )، مما أثر على دخل الكثيرين، قامت المملكة العربية السعودية بمساعدة العديد من الأسر محدودة الدخل، والمطلقات، والأرامل، وأسر السجناء بتقديم المساعدة المقطوعة لهم من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وتُعد هذه المساعدة بمثابة دخل لهؤلاء الأسر لتكفي احتياجاتهم اليومية، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتحديد أسماء المستفيدين من هذه المساعدة بعد توافر شروط محددة قد وضعتها الوزارة للمواطنين قبل تقديم الطلبات، وذلك عبر موقعها الرسمي. كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة1442 الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

يقوم المُستخدم بإدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

يتم الضغط على إنشاء حساب جديد.

استيفاء جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

ادخال كلمة المرور الخاصة بالمُستخدم.

كتابة الرمز المرئي في الخانة المُخصصة له والضغط على كلمة التالي.

يتم ارسال رسالة على الهاتف بها رمز التأكيد.

ادخال رمز التأكيد في الخانة المُخصصة له.

ادخال كافة البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

قراءة جميع الشروط والنقر على كلمة موافق.

يتم النقر على كلمة تسجيل. طريقة الإستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 الدخول على الموقع الرسمي ل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

الضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

النقر على كلمة الإستعلام عن المساعدة المقطوعة.

يتم إدخال رقم الطلب.

الضغط على زر الإستعلام.

بعد إتمام جميع البنود السابقة تظهر الصفحة الرئيسية وبها جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة 1442 وكذلك موعد صرفها. الشروط اللازم توافرها في المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 والتي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن يكون مُقدم الطلب سعودي الجنسية ومُقيم داخل المملكة.

أن لايقل السن عن 35 عام.

يتم صرف المساعدة لمحدودي الدخل فقط على أن لا يزيد راتبهم الشهري عن 2000 ريال سعودي.

يُمكن صرف المساعدة المقطوعة للسيدة الأرملة والمطلقة والتي تعول أسرة.

للسيدة الأرملة والمطلقة والتي تعول أسرة. أن لا يمتلك أي عقارات أو محال تجارية أو يمتلك سجل تجاري. طريقة عمل كيكة القهوة بصوص الكراميل بخطوات بسيطة وبأقل تكلفه

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