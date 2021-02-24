نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب وسدادها بالتقسيط في السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة الكهرباء ، يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء حيث تعتبر الكهرباء هي المصدر الأساسي للطاقة، فلا غني عنها في حياتنا اليومية، ولكن قد ارتفعت أسعار فواتير الكهرباء في المملكة العربية السعودية، مما جعل الحكومة توفر نظام إمكانية تسديد فواتير الكهرباء بنظام التقسيط وذلك لتخفيف العبء على المواطنين في المملكة العربية السعودية بسبب شكوي المواطنين المتكررة من ارتفاع أسعار الفواتير، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، وطريقة تسديدها بالتقسيط في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021

يمكن استعلام فاتورة الكهرباء برقم الحساب في أي وقت على مدار الشهر وفي أي وقت في اليوم بكل سهولة، عن طريق إتباع هذه الخطوات :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت . ثم عمل ( تسجيل دخول ) .

كتابة رقم الحساب الخاص بالعداد الخاص بك، وكتابة الكود الذي يظهر أمامك .

سوف يظهر لك جميع بيانات الفاتورة وقيمة الاستهلاك الشهري .

طريقة سداد فواتير الكهرباء بالتقسيط 2021

توفر شركة الكهرباء السعودية إمكانية دفع فاتورة الكهرباء بالتقسيط لمساعدة المواطنين في المملكة العربية السعودية وتخفيف العبء عليهم، ولعدم تعرض المواطنين لانقطاع الكهرباء، حيث يتم سداد الأقساط في يوم 28 من كل شهر ميلادي عند نزول رواتب المواطنين في المملكة، وهذه هي خطوات سداد الفواتير بالتقسيط :

أولا يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية عن طريق شبكة الأنترنت .

ثم عمل حساب خاص بك على الموقع .

تقديم طلب ( تقسيط الفاتورة ) .

أختر خطة الأقساط التي ترغب بها، وتحديد عدد الأقساط .

قم بتسديد 50% من قيمة الفاتورة التي تم أستهلاكها، ودفع المبلغ المتبقي من الفاتورة مع فاتورة المرة القادمة، أو عن طريق تقديم طلب تقسيط مديونية من موقع شركة الكهرباء السعودية الرسمي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريق تسديدها عن طريق التقسيط في المملكة العربية السعودية .