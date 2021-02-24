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عمر شويل - جدة مزايا نظام العمل المرن وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل في المنصة، فلقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتأكيد على تسجيل الموظف بنظام العمل المرن سوف يتم بشكل إلكتروني من خلال منصة العمل المرن في نظام التأمينات الاجتماعية عند تسجيل عقد العمل في بوابة العمل المرن التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث إن العمل المرن هو نظام مختلف عن نظام العمل التقليدي، والذي يعرف بضغوط إتباع النظام، حيث تسمح هذه الطريقة بوضع نظام يتناسب مع كلا من ظروف الموظف وصاحب العمل، حيث يتم وضع ميعاد متفاوت للعمل بشكل يتناسب مع قدرات الموظف، كما يعمل على تقليل القيود للعقود طويلة المدى والتي لا تتناسب مع احتياجات العمل، يأتي هذا حسب منصة “مرن”. مزايا نظام العمل المرن من أهم مزايا هذا النظام إنه يعطي مرونة في عامل الوقت، ونتيجة لهذا يتيح للموظف إمكانية العمل في أكثر من شركة مما يؤدي إلى تحسين دخله.

يتيح النظام مزيد من الوقت للقدرة على تنظيم الحياة الشخصية، حيث إنه يسمح لكل موظف فرصة اختيار جدول تبعا لظروفه الخاصة، ولكن يجب ألا يقل عدد ساعات العمل في الشهر عن 60 ساعة للشركة الواحدة.

يقلل من الضغوط النفسية التي يتعرض لها الموظف خلال ساعات العمل، نظرًا لقلة ضغط الروتين.

يساعد الموظف على عدم إهدار الكثير من وقت الشركة بلا فائدة، وبالتالي يعمل على زيادة ولاء الموظف للشركة.

يساعد أصحاب العمل على استغلال الساعات المهدورة في التعاقد مع موظفين جدد بالساعة، وبالتالي زيادة الإنتاجية.

تقديم تسهيلات لانتداب الموظفين الموهوبين، حيث يحل مشكلة عدم قدرة الشركة على التعاقد مع الموظفين لفترات طويلة في حين أنها تحتاج لموظفين جديدة.

ومن أهم مميزات النظام توفير معاش للموظف في حالة تقاعده تعرف أيضا على شروط إعفاء المؤسسات الصغيرة من رسوم مكتب العمل شروط التسجيل في منصة العمل المرن من أهم الشروط أن يكون المواطن سعودي جنسية وأصل .

أن لا يكون المواطن موظف في الحكومة أو عسكري.

أن لا يقل عمر المواطن عن خمسة عشر عاماً.

يجب أن يكون المواطن أكبر من 50 عام.

لا يجب أن يكون صاحب منشأة.

يجب أن لا يكون مسجل في منشأة مغلقة إغلاق مؤقت موانع التسجيل بنظام العمل المرن أن يكون غير سعودي.

أن يكون موظف حكومي أو عسكري.

أن يكون أصغر من 15 سنة.

في حالة أن يكون أكبر من 65 سنة وفي القطاع الخاص.

أن يكون مشترك اختياري.

أن يكون مسجل في منشأة في فترة إغلاق مؤقت.

أن يكون لديه منشأة.

أن يكون المستفيد من ضمن ساند

في حالة المتقاعد بسبب بلوغ السن النظامي أو بسبب المتقاعد مبكر. "الآن" موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عام 1442

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