نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة التوظيف الموحدة في السعودية my.gov.sa وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة التوظيف الموحدة في السعودية my.gov.sa محور اهتمام لدىَ الكثير من الشباب في المملكة العربية السعودية في مؤسسات حكومية وخاصة، وتأتي ضمن برنامج التوظيف الموحد المتاح من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الحد من البطالة في السعودية وتوفير فرص عمل للشباب وفق خبراتهم، كما أن التسجيل في منصة التوظيف الموحدة إلكترونيًا بما يضمن التيسير على راغبي العمل من مختلف مدن المملكة وتوفير قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين وعن الوظائف، بدمج كافة الهيئات ومراكز المعلومات الرقمية للوزارات والمؤسسات.

رابط منصة التوظيف الموحدة في السعودية

يوفر رابط منصة التوظيف الموحدة في السعودية الوصول إلى منصة الوظائف الشاغرة التى أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى تكون مرجعية الوظائف في السعودية قائمة على أسس منهجية وعلمية ورؤية شاملة للمتقدمين بتوظيف وظائف خالية في السعودية بالقطاع الحكومي والخاص، وتقديم قاعدة بيانات ومعلومات موثقة عن المتقدمين وعن أصحاب العمل الذين يطرحون الوظائف.

التسجيل في منصة التوظيف الموحدة

أتاحت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية التسجيل في منصة التوظيف الموحدة إلكترونيًا من خلال الآتي:

سجل دخول على رابط منصة التوظيف الموحدة

النقر على التسجيل.

ملء كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات.

الضغط على أيقونة “تسجيل”.

خدمات منصة التوظيف الموحدة

تتعدد خدمات منصة التوظيف الموحدة في السعودية لدعم أبناء المملكة الباحثين عن فرص عمل لتشمل التالي:

تسجيل إعلانات التوظيف والإشراف على إجراءات الإعلان وشموليته بالتوافق مع شروط المنصة. إدارة حساب الشخص المسجل والوصول إلى بيانات وكتابة سيرة ذاتية والعمل على تحديثها بكل جديد فى مؤهلاته وخبراته. الموافقة على البيانات الشخصية بشكل مبسط. توثيق بيانات ومعلومات طالب العمل وتوثيق مؤهلاته العلمية بما يضمن صحة البيانات لجهة العمل المرشح لها. العمل على تسجيل الوثائق الخاصة بعملية التعيين بعد توفير فرصة العمل المناسبة. متابعة كافة الإحصاءات والبيانات بما يفيد الجهات التي توفر فرص العمل وبين طالب العمل