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عمر شويل - جدة تفعيل حساب منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا 1442هـ والدخول عليه عبر مايكروسوفت تيمز ، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتفعيل آلية التعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي التعليمية، التي وفرتها الوزارة حتى يتمكن الطالب من الحصول على المعلومة بطريقة الكترونية من خلال حساب خاص له يُمكنه من التفاعل بشكل جيد وسريع، مما يساعد على النهوض بالعملية التعليمية وتفعيل التواصل بين المعلم وطلابه.

تفعيل حساب منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا 1442هـ والدخول عليه عبر مايكروسوفت تيمز

لكى يستطيع الطلاب والطالبات التواصل مع معلميهم، من خلال منصة مدرستي لابد لهم من تفعيل الحساب من خلال تطبيق توكلنا عن طريق عدة خطوات، والدخول عليه من خلال مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams.

تفعيل حساب المنصة من خلال تطبيق توكلنا 1442هـ

الدخول على موقع توكلنا أو تنزيل أحدث اصدار لتوكلنا على الهاتف المحمول.

على الهاتف المحمول. انشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول في حالة وجود حساب سابق.

اختيار منصة مدرستي.

ادخال اسم المستخدم وكلمة السر.

النقر على أيقونة ارسال، للحصول على معلومات دخول المنصة.

التوجه إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي، واختيار أمر الدخول باستخدام مايكروسوفت تيمز.

الدخول على منصة مدرستي عبر مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams

يُمكن استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams على الهواتف الذكية أو أسطح المكتب للحاسوب، من أجل متابعة الخدمات التعليمية عبر الفصول الافتراضية، فيعتمد عليه الكثيرون من المعلمين وطلابهم للتفعيل التواصل بينهم من خلال حصولهم على حساب خاص من تطبيق توكلنا يتضمن اسم وعنوان بريد الكتروني وكلمة سر خاصة به، ومن ثم الدخول على مايكروسوفت تيمز للالتحاق بالفصول الافتراضية عبر منصة مدرستي، من خلال عدة خطوات وهى كالآتي:

الدخول على منصة مدرستي السعودية الافتراضية.

السعودية الافتراضية. الضغط على الدخول من خلال حساب مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams.

ادخال كلمة السر والاسم والبريد الالكتروني الحاصلين عليه عبر تطبيق توكلنا.

عند الضغط على تسجيل الدخول، تصبح مشترك فعليًّا في التواصل عبر الفصول الافتراضية لمنصة مدرستي.

أكدت وزارة التربية والتعليم السعودية أن التكنولوجيا الحديثة هى طوق النجاة لهم، لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 ) وفقًا لرؤية المملكة 2030، الأمر الذى جعل وزارة التربية والتعليم تفعل آلية التعليم عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية لتدعم همزة الوصل بين المعلم وطلابه.