نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح طريقة استخدام تطبيق منصة مدرستي تسجيل الدخول على الجوال 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق منصة مدرستي يُعد من التطبيقات التعليمية الرئيسية التي قد أطلقتها زارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السُّعُودية لكي يكون نظام التعليم والدراسة عن بُعد لطلاب المراحل الأساسية ابتدائي، متوسط، وثانوي أكثر سهولة، ولقد تم إطلاق هذا البرنامَج وتطويره بحيث يكون متوافق مع أنظمة تشغيل أجهزة الجوال سواء أندرويد أو آيفون، وفيما يلي شرح شامل لكيفية استخدام تطبيق منصة مدرستي السعودية بالتفصيل.

تطبيق منصة مدرستي

يُمكننا وصف تطبيق منصة مدرستي على إنه أسلوب تعليمي مبتكر من أجل دعم عملية التعليم الإلكتروني عن بُعد داخل المملكة ، حيث يتم من خلاله توفير البيئة التعليمية المتكاملة التي تُساعد الطالب على متابعة دروسه والولوج إلى الفصول الافتراضية خاصته على مدار العام الدراسي من أي مكان بسهولة، وهو بطبيعة الحال تطبيق مجاني تمامًا مُقدم إلى جميع أبناء المملكة من أفراد العملية التعليمية من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور أيضًا من أجل تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التحديث الجديد عبر الجوال بسهولة.

تحميل تطبيق منصة مدرستى السعودية

حتى يتمكن المستخدم من الحصول على كافة وخدمات تطبيق منصة مدرستي وخصوصًا بعد اتخاذ قرار رسمي بـِ استمرار التعليم عن بعد في السعودية لنهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 ؛ يجب القيام بـِ تنزيل وتثبيت التطبيق على الهاتف الجوال أولًا سواء كان هذا الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد أو كان يعمل بنظام تشغيل iOS ، ويمكن القيام بـِ ذلك عبر الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى متجر جوجل بلاي google play ، وفي خانة البحث يتم كتابة (مدرستي‎) في خانة البحث، ومن ثم الدخول إلى التطبيق والبدء في التثبيت، حيث يجمل البرنامَج الشكل الموضح في الصورة:

كما يُمكن الذَّهاب أيضًا متجر آبل سور من أجل تنزيل التطبيق على أجهزة الآيفون والآيباد والآيبود وكتابة (مدرستي) في خانة البحث والبدء في تنزيل البرنامَج، ويحمل التطبيق الشكل التالي:

ويجب الأخذ في الاعتبار أن تطبيق مدرستي الرسمي قد تم تطويره بواسطة مركز تطوير للخدمات التعليمية داخل المملكة Tatweer for Educational Services أما باقي التطبيقات الأخرى التي تحمل نفس الاسم ؛ فهي برامج غير رسمية ويس تابعة إلى الوزارة

شرح طريقة استخدام تطبيق منصة مدرستي

بعد الحصول على التطبيق وتثبيته بنجاح على الهاتف الجوال سواء آيفون أو أندرويد ، يُمكن البَدْء في استخدامه عبر الخطوات التالية:

بعد تثبيت تطبيق مدرستي على الحاسوب ، سوف تظهر الأيقونة الخاصة به على شاشة الهاتف.

يتم الضغط على أيقونة التطبيق مرتين للذهاب إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج.

يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق وذلك بالاعتماد على بيانات دخول الطالب أو المعلم المعتادة على منصة مدرستي.

في حالة عدم معرفة بيانات الدخول ، يتم الذَّهاب إلى تطبيق توكلنا السعودي لاستخراج بيانات تسجيل الدخول وهي نفسها الخاصة بحساب مايكروسوفت 365.

بعد تسجيل الدخول ، سوف يظهر للطالب قائمة تضم جميع علامات التبويب والخدمات المُقدمة عبر المنصة سواء للطالب أو المعلم ، والتي يُمكن للطالب الضغط على أي منها واستخدامها بسهولة ، وهي: مقرراتي الدراسية: ومنها يكون في مقدور المستخدم الوصول إلى كافة المقررات الدراسية خاصته ى المنصة. جدولي المدرسي: ومنه يتم عرض عدد ومواعيد الحصص الدراسية الخاصة بالمستخدم على مدار الأسبوع. دروسي: بها يتم عرض كافة الدروس للطالب. الواجبات المدرسية: منها يمكن للمعلم رفع الواجب على المنصة، ويمكن للطالب الحصول على الواجب وحله مباشرةً أو تنزيل مِلَفّ الواجب وحله ومن ثم رفعه على المنصة حيث في مقدور الطالب هنا حل الواجب في منصة مدرستي عن طريق الجوال الاختبارات المدرسية: من خلالها يتم عرض الاختبارات التي وضعها المعلمين سواء الشهرية أو النهائية. الأنشطة المدرسية: في هذا القسم يتم عرض كافة الأنشطة المدرسية الخاصة بكل صف دراسي. المسارات التعليمية: وبهذا القسم أيضًا عرض تفصيلي لكافة مسارات التعليم جميع المراحل الدراسية.

