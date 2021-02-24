نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الدخول على تطبيق توكلنا السعودى 1442 وشرح استخدامات التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل الدخول على تطبيق توكلنا السعودي، مع انتشار جائحة كورونا في مختلف دول البلاد العربية والعالمية اتجهت الجهات المعنية لإيجاد وتوفير البدائل التي تحول دون حدوث تجمعات للمواطنين وذلك خوفا على صحتهم ومنع انتشار العدوي بينهم، وأيضا من اجل عدم تعطيل أداء الخدمات لهم او توقف حركة العمل كما وقع في بداية الجائحة، وعليه أعلنت المملكة العربية السعودية عن تطبيق توكلنا والذي بات من أهم التطبيقات الخاصة بتقديم العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين والمقيمين بالمملكة دون الحاجة للذهاب او بذل أي جهد، وعليه ناشدت المملكة القيام بتحميل التطبيق على مختلف الأجهزة الشخصية كما أوضحت طريقة تسجيل الدخول والاستخدام للتطبيق على منصتها الرسمية الالكترونية.

تطبيق توكلنا السعودي

قامت وزارة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية بإطلاق تطبيق توكلنا السعودي بسبب الظروف التي تتعرض لها البلاد كما ذكرنا وبدأ المواطنين في استخدام التطبيق لمختلف مجالات الحياة العملية منها المجال الدراسي والتعليمي وعدد من الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية وعدد من الخدمات الالكترونية، كما ان الحكومة السعودية قامت بإصدار مرسوم بعدم الدخول والذهاب إلى الأسواق او أي مجمعات تجارية بدون التسجيل من خلال تطبيق توكلنا، ويأتي هذا بالطبع في اطار حرص كافة الجهات الحكومية بالمملكة بالحد من التجمعات والاختلاط حرصا على سلامة الرعايا والمواطنين.

خطوات استخدام تطبيق توكلنا

يجب أولا القيام بتحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي او من خلال متجر الايفون.

تقوم عد القيام بعملية التثبيت بإدخال اسم المستخدم والبيانات المطلوبة منك مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

التأكيد بالضغط على زر موافق لشروط الاستخدام وسياسات الخصوصية، والنقر على مربع التالي.

يجب التأكد من كون لك اسم مستخدم فعال على منصة ابشر الالكترونية مسجل عليه بيانات هاتفك الجوال، وإذا لم يكن لديك عليك أولا إنشاء حساب جديد على منصة ابشر.

هنا ترسل اليك رسالة برمز التحقق لتأكيد الدخول على حسابك من خلال تطبيق توكلنا.

لتظهر امامك صفحة لتقوم بإدخال الرمز السري الخاص به وتعيد كتابتها للتأكيد عليه والضغط على التالي.

تظهر عدد من الرسائل المتوالية مثل السماح بالتطبيق بالوصول لموقعك لتؤكد بالموافقة وتحدد موقعك الحالي على الخريطة.

يظهر لك صفحة الاستبيان وتقوم بالرد على كافة الأسئلة المذكورة به.

لتقوم بعد ذلك بإضافة التابعين والمكفولين في السكن معك والنقر على حفظ، وتكون بذلك أتممت كافة خطوات التسجيل.