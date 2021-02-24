نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 وتفاصيل موعد صرف الدفعة الجديدة من وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المستفيدين من المساعدة المقطوعة ،يبحثون كل يوم عن موعد صرف الدفعة الجديدة لعام 1442 والتي يتم صرفها بمعرفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتهدف الوزارة من تلك المنحة تخفيف العبئ على المواطن السعودي وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة،فصرف المساعدة المقطوعة يكون بناء على شروط ومعايير يتم وضعها بمعرفت الوزارة ومن يتطابق عليهم تلك الشروط يسمح لهم بصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم تلك الشروط والمعايير، بالاضافة لموعد صرف الدفعة الجديدة من مقطوعة الضمان الاجتماعي لعام 1442.

المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب من وزارة الموارد البشرية

أوضحت الموارد البشرية أن القيمة المالية للمساعدة المقطوعة تتراوح ما بين 3000 ريال حتى 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديد القيمة المالية لكل مستفيد وفقاً لشروط ومعايير تتعلق بعدد أفراد الأسرة والاحتياجات المادية لها، كما أن المساعدة المقطوعة يتم صرفها لفئات معينة من المواطنين السعوديين، وغير متوفره للأخوة المقيمين بالمملكة، بالاضافة لذلك أيضاً فالمساعدة المقطوعة غير مرتبطة بموعد ثابت لصرفها، فعادتً ما يتم صرفها بشكل سنوي أو نصف سنوي وذلك وفقاً للوضع الاقتصادي للمملكة، كما أن صرف تلك المنحة يكون من خلال الرقم المدني للمواطن.

شروط صرف المساعدة المقطوعة 1442

مواطن سعودي الجنسية. السن لا يقل عن 35 عام. مقيم فى السعودية. عدم مغارة السعودية لمدة ثلاثة أشهر متتالية. عدم امتلاك سجل تجاري بأسمه. عدم إمتلاك عقار أو محال بأسمه. تقديم المستندات التي تثبت أحقيته للحصول على المساعدة المقطوعة.

الفئات التي تصرف لها مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

الأرملة. المطلقة. أم الأيتام. أسر السجناء. الأسر الفقيرة. أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية. الأيتام.

موعد صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة 1442

كما سبق وأوضحنا لكم فقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي غير مرتبط بموعد ثابت، فيتم صرف تلك المنحة حسب الوضع الاقتصادية للسعودية، وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” أن صرف الدفعة الجديدة لعام 1442 لم يتم تحديدة حتى الأن، وأكدت الوزارة على أقترابها من حصر الطلبات المقدمة إليها والإنتهاء من دراستها، وفور الانتهاء من ذلك سيعلن موعد الصرف وكشوف المستفيدين عبر الموقع الرسمي للوزارة.