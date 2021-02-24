كفيت ووفيت المسعد روح السلة السعودية

دوت الخليج – فهد قحل

من هو عبدالرحمن عبد العزيز المسعد

هو إداري من طراز نادر.

* وهو رياضي انتماءً وعملاً وتخصصاً.

* تخصص في التربية الرياضية، وامتهن العمل في تخصصه، فأصبح إدارياً متفوقاً وعاقلاً ورزيناً.

* نجح في كل المناصب التي شغلها.

* أحب كرة السلة فأصبح أحد أعمدتها ومن أبرز داعميها ومطوريها.

* بدأ لاعباً سلاوياً، ثم حكماً، فرئيساً للجنة الحكام، ثم أميناً عاماً، ثم رئيساً للاتحاد.

* ذات يوم ومع التعديلات الجديدة أدار الصندوق المالي في اتحاد السلة لتنظيم العمل الإداري في الصندوق، ثم عاد رئيساً للاتحاد في تأكيد على حرصه على المصلحة العامة بعيداً عن المناصب والمسميات.

* حين كان أميناً عاماً للاتحاد اختير عضواً في إدارة الاتحاد الدولي لكرة السلة، واستمر في ذلك المنصب ، كان خير ممثل للوطن والعرب ولغرب آسيا.

* في عهد رئاسته لاتحاد السلة توهجت اللعبة، فالرجل القريب من الأندية واللاعبين نجح في فرض النظام والقانون واللوائح.

* في محطته شغل منصب مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الرياض، فكان المكتب رمزاً للنجاح ونموذجاً لتطبيق الأنظمة واللوائح، فرئيسه اتخذ من القانون منهجاً لعمله ومن النظام أسلوباً لتعامله.

* وفي إحدى محطاته الناجحة كان مستشاراً للرئيس العام لرعاية الشباب، بالإضافة إلى عمله في اتحاد السلة ومكتب الرياض.

* إذا كان المسعد روح السلة ورمزها الكبير فإنه أيضاً إداري ناجح ومتفوق في كل محطاته.

* يتعامل مع فريقه الإداري كأصدقاء لا مرؤوسين وهذا أحد أسرار نجاحاته.

وفي الختام

كل الشكر والتقدير للاستاذ عبدالرحمن عبدالعزيز المسعد واعضاء مجلس الادارة لما قدموا من نجاح في الفترة السابقة .

كما نهنئ الدكتور غسان طاشكندي رئيس للاتحاد السعودي لكرة السلة والاعضاء الجدد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح ..