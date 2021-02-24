نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي 1442 للتعلم عن بعُد وخطوات تحميل مناهج ابتدائي ومتوسط وثانوي على madras ti في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم تفاصيل تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 1442 للحصول علي شرح الدروس الجديدة وحل جميع الواجبات المدرسية التي يضعها المعلمين والمعلمات للطلاب بالمملكة العربية السعودية علي مدار الفصل الدراسي الحالي، بعد إقرار وتفعيل نظام التعليم عن بعد لهذا العام الدراسي الجديد، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد والعالم أجمع.

طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1442

أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية رابط إلكتروني لدخول منصة تعليمية وتربوية جديدة تدعي منصة مدرستي، تتيح للطلاب إمكانية الحصول على المادة العلمية إلكترونيا كبديل عن الذهاب للمدرسة، وقد أثبتت الأبحاث التي تم إجراؤها أن منصة مدرستي نجحت في تخطي الطلاب العام الدراسي واستطاعت توصيل المعلومات الخاصة بالدراسة بشكل الكتروني سهل وبسيط، وذلك لمن يمتلك حساب علي المنصة، وبالتالي فإن تسجيل حساب ودخول المنصة واجب علي جميع الطلبة والطالبات.

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي السعودية 1442

الخطوات الآتية يمكنك بها الحصول على جميع خدمات منصة مدرستي التعليمية، عبر إتباع الخطوات التالية وهي:-

أولا وفي بداية الأمر قم بالدخول علي رابط منصة مدرستي التعليمية من هنا. ثانياً ثم قم بتسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم ورقم السري الخاص بك. ثالثاً اضغط على كلمة الدخول. اخيرا الآن يمكنك الاستمتاع بالحصول على شرح وافي ودقيق لأهم الدروس والمناهج الدراسية على منصه مدرستي.

منصة مدرستي السعودية 1442

يمكنك عزيزي الطالب بالمملكة العربية السعودية الدخول الى منصة مدرستي التعليمية عبر الموبايل والكمبيوتر من خلال مايكروسوفت تايمز الذي وفرته الوزارة لتسهيل الدخول علي المنصة علي جميع الطلاب، ولا تزال وزارة التربية والتعليم السعودية تعمل على حل جميع المشاكل التي تواجه الطلاب وإزالتها لمستقبل وتعليم أفضل لأبنائنا.