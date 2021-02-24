نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أبشر للاستعلام عن المخالفات العامة 1442 absher.sa خطوات الاستعلام والخدمات المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة أبشر من المنصات الإلكترونية الهامة بالمملكة العربية السعودية، نظراً للخدمات العديدة التي تقدمها للأفراد والجهات الحكومية والأعمال، وخلال بحثاً عن أهم ما يشغل بال المواطن السعودي خلال الفترة الأخيرة، وجدنا تساؤلات تخص طريقة وخطوات الاستعلام عن المخالفات العامة ومخالفات المرور، وبالفعل قام الحساب الرسمي لمنصة أبشر على تويتر، بنشر فيديو توضيحي لخطوات الاستعلام على المنصة.

خطوات الاستعلام على أبشر للمخالفات العامة

الدخول من حساب المستفيد على الموقع الإلكتروني “أبشر“.

اختيار أيقونة أبشر أفراد.

الدخول على خدمات الاستعلامات.

اختيار الخدمات العامة.

القيام بتعبئة البيانات التي تخص المخالفة سوار هوية المخالف أو الرمز المائي ورقم المخالفة.

الضغط على عرض للاطلاع على تفاصيل المخالفة.

الاستعلام عن المخالفات العامة

يعتبر الاستعلام عن المخالفات العامة من الخدمات التي يقدمها نظام أبشر الإلكتروني، تسهيلاً على الأفراد في معرفة تفاصيل المخالفة دون الحاجة للذهاب للمقرات الحكومية، خاصةً في ظل الوضع الحالي من انتشار فيروس كورونا، حيث تسعي الحكومة للحفاظ على سلامة الجميع وتوفير الخدمات الإلكترونية بكل سهولة.

الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية

خدمات إدارة المرور :- “خدمات المركبات، إضافة مستخدم للمركبة، إلغاء مستخدم المركبة، الاستعلام عن مخالفات المرور، تجديد رخصة القيادة، الاستعلام عن رخصة المركبة، الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة، تجديد استمارة المركبة”.

خدمات إدارة الأحوال المدنية :- “طلب وثيقة بدل فاقد، الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، حجز موعد، خدمة بياناتي، الاطلاع على البيانات الشخصية والعنوان، التعريف بتابع، خدمة تحسين”.

خدمات إدارة الجوازات :- “إصدار الإقامة وتجديدها والاستعلام عن مدة صلاحيتها، إصدار التأشيرات وإلغائها،إصدار جواز السفر والتصاريح وإلغائها، الاستعلام عن البصمة، الاستعلام عن البيانات الشخصية للمقيمين أو العاملين داخل المملكة، تعديل المهنة، مد فترة تأشيرة الزيارة، الاستعلام سجل السفر والجواز، التأمين الصحي وصلاحيته للمقيمين”.