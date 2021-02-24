نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض شركة تسهيل للتمويل لشراء iPhone 12 بالتقسيط أونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض شركة تسهيل للتمويل لشراء iPhone 12 من موقع اكسترا بتمويل فوري أونلاين، الأن يمكنك الاستفادة من عرض ال 3 أقساط مجاناً عند شراء هاتف ايفون 12 من اكسترا بالتقسيط بتمويل عن طريقة تسهيل للتمويل، حيث يستمر العرض من الفترة 10 حتى 28 فبراير لعام 2021، ويوجد ثلاث فئات للهاتف بسعة 64GB، 128GB، 256GB، وسوف يتم احتساب الأقساط المجانية لهذا الهاتف بدون ضريبة القيمة المضافة، والجدير بالذكر بأن شركة تسهيل للتمويل من الشركات الرائدة في مجال التمويل متناهي الصغر بالمملكة العربية السعودية، وتصنف من أسرع وأسهل شركات التمويل حيث يثق ويتعامل معها الكثير من العملاء بالمملكة، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني المميزات والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة تسهيل للتمويل والحصول على عرض هاتف iPhone 12.

عرض شركة تسهيل للتمويل لشراء iPhone 12 بالتقسيط أونلاين

بمكنك الاستفادة من هذا العرض وشراء هاتف الأحلام iPhone 12 أونلاين من موقع إكسترا بتمويل فوري من شركة تسهيل للتمويل وسوف تحصل على أول ثلاث أقسام هدية مجانية من شركة تسهيل للتمويل، فبادر الأن للحصول على التمويل ولمعرفة المزايا والشروط تابعونا:

مميزات شركة تسهيل للتمويل لشراء منتجات إكسترا

الموافقة على التمويل فوراً أونلاين.

يمكن تسديد التمويل خلال فترة تصل إلى ثلاث سنوات.

يمكن أيضا الحصول على تمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

يمكن الحصول على التمويل بدون الحاجة للكفيل أو تحويل الراتب.

الحصول على أفضل وأسرع تمويل متوافق جداً مع الشريعة الإسلامية.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة تسهيل للتمويل

بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي، والإقامة لغير السعوديين. إثبات الدخب بخطاب تعريف راتب أو إثبات الدخل من خلال التأمينات الاجتماعية بالمملكة. كتابة جميع معلومات الاتصال كالعنوان، ورقم الجوال والتحقق منه عن طريق خدمة أرقامي.