نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة السياحة تطلق برنامج دورات مجانيه عن بعد عبر اهلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية، عن طرح ما يقارب 19 برنامجاً تدريبياً مختلفاً حرصاً منها على تنمية الكوادر البشرية داخل المملكة وبخاصة في قطاع السياحة الأهداف التي تطمح إلى تحقيقه رؤية 2030 تجعلها تأخذ خطوات كبيرة إلى الأمام من يوم لآخر.

وزارة السياحة دورات عن بعد اهلها

وأتت هذه البرامج ضمن البرنامَج المعروف بـ أهلها الذي تعتمد فكرته على إعطاء الطلاب والخريجين السعوديين الفرصة لتعلم المزيد عن مجال السياحة وكيفية التعامل مع السياح داخل البلاد والترويج للسياحة السُّعُودية بأفضل الطرق الممكنة.

لذا تعرف على آخر الخطوات التي قامت بها الوزارة للتطوير من النظام السياحي بداخل المملكة، وما يميز هذه البرامج هي قدرة الأفراد على الحصول عليها من خلال الإنترنت عملاً بنظام التعليم والتدريب عن بعد، وذلك من خلال تصفح اموقع الإلكتروني لوزارة السياحة السُّعُودية والبدء في تجرِبة برنامَج أهلها.

برنامج وزارة السياحة لتنمية الكوادر البشرية

تشمل البرامج التسعة عشر العديد من الأهداف الرائعة نحو سياحة سعودية أفضل، التي لابد من المتقدم لها التعرف عليها لاختيار المفضل له والبدء فيه وهي:

·برنامَج صناعة السياحة.

العلاقات العامة والمراسم والبروتوكولات.

بتسويق الوجهات السياحية والمناطق الأثرية للسعودية.

الضيافة السُّعُودية للسياح من كافة دول العالم.

كيف تبدأ مشروعك السياحي لتأهيل رجال أعمال جدد في قطاع السياحة.

تنمية المهارات القيادية والإشرافية.

إعداد وتأهيل موظف حجز وقص التذاكر.

تنمية المهارات الخاصة بموظفي المكاتب الأمامية ي القطاع الخاص بالسياحة والإيواء.

تأهيل سائقي سيارات النقل.

دور المنظم والمرشد السياحي في جعل تجرِبة الزوار أكثر روعة.

تعلم اللغة الإنجليزية واستخدامها في القطاع الضيافي.

التصوير الفوتوغرافي الاحترافي للأماكن الأثرية والطبيعية داخل البلاد.

الأعمال الفندقية.

تحضير العصائر والمشاريب في الفنادق السياحية.

تعلم الطهي وإعداد الطعام.

تعلم تقديم الطعام والمشاريب.

التحقق من السلامة الغذائية.

الأمان والسلامة لجميع السياح.

الأمن السيبراني في قطاع السياحة.

ويمكن معرفه اخر الدورات التدريبية المجانية عن بعد من خلال موقع وزارة السياحة السعودية الرسمي.

هذه البرامج التسعة عشر تستطيع تقديم كوادر بشرية ذات مهارات متكافئة للعمل داخل قطاع السياحة السعودي بطرق احترافية.