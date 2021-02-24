نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط أبشر أفراد للاستعلام عن جميع المخالفات العامة بواسطة أسم المستفيد على المنصة فيديو بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل البحث عن كل جديد يهم المواطن في المملكة وجد بحث كبير عن رابط أبشر أفراد، والذي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية في كافة المجالات للأفراد والأعمال، في ظل رؤية المملكة الإستراتيجية 2030 والتحول الرقمي، في كافة المجالات لتوفير الوقت والجهد على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، وتعتبر السعودية من الدول الرائدة في استخدام التكنولوجيا في إنهاء أغلب الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقدم أبشر أفراد العديد من الخدمات سنقدمها لكم داخل المقال فتابعونا.

خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة عبر رابط أبشر أفراد

الدخول على المنصة الإلكترونية لأبشر أفراد على شبكة الإنترنت. ثم الدخول على أيقونة خدمة الاستعلامات ومنها إلي زر الخدمات العامة. تسجيل البيانات المطلوبة لصاحب المخالفة من ” رقم الهوية الوطنية،رقم المخالفة،جنسية المخالف،الرمز المائي”. ثم الضغط على تفاصيل المخالفة سوف تظهر كافة البيانات والتفاصيل عن المخالفة.

رابط أبشر أفراد الجديد والرسمي

يمكن لجميع الأفراد السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأجنبية، الدخول على موقع أبشر للاستعلام عن كافة الخدمات التي يقدمها التطبيق، وهي متعددة ومفيدة وتعمل على مساعدة المواطنين على إنهاء كافة الخدمات إلكترونياً.

الخدمات التي تقدمها منصة أبشر أفراد للمتعاملين

الاستعلام عن جميع المخالفات العامة.

الاستعلام عن رقم الحدود.

الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين.

التحقق من التفويض ومراجعة القطاع.

الاستعلام عن حالة الاعتراض على مخالفة منع التجوال.

الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة.

تقديم طلب تظلم من قرارات فرض العقوبات على المواطن.

منصة أبشر الإلكترونية

هي منصة إلكترونية تقدم خدماتها للجمهور عن بعد للتقليل من ألجهد والوقت المهدر في الذهاب إلي المصالح الحكومية لإنهاء الأعمال والخدمات، أنشأة بهدف التيسير عن المواطن السعودي والزائر المقيم في السعودية، في إنهاء أغلب الخدمات العامة عن طرقها.