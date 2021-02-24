استشاري يكشف ماذا يعني وجود أعراض بعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح “كورونا”

بلادي – الرياض :
كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي آل سويدان، عن أسباب شكوى بعض الأشخاص من الشعور ببعض الأعراض بعد أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور آل سويدان خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الأعراض المصاحبة بعد أخذ اللقاح دليل على تفاعل الجسم مع الفيروس وعمل مناعة ضده، مبيناً أن 15 % من الأشخاص يشعرون بتلك الأعراض.
وأضاف أن الأعراض التي تظهر على متلقي اللقاح في الأيام الثلاثة الأولى تكون في العادة بسيطة إلى متوسطة، مبيناً أنها أعراض موضعية مثل آلام انتفاخ في موضع الحقن، أو أعراض عامة كالحمى والإعياء الخفيف.
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