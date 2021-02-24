أمير القصيم يدشن تقاطع طريق مركز الدليمية مع طريق القصيم – المدينة السريع

بلادي – الرياض :

دشن أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، اليوم (الأربعاء)، تقاطع طريق مركز الدليمية مع طريق “القصيم – المدينة السريع”، وذلك بتكلفة تزيد على 22 مليون ريال.

واستعرضت إمارة المنطقة صوراً من مراسم افتتاح تقاطع الطريق، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن مشاريع تنموية أخرى سيدشنها الأمير فيصل اليوم.

يذكر أن المشاريع الأخرى التي سيدشنها أمير المنطقة تأتي ضمن زيارته الميدانية لمحافظة الرس ومركزي الدليمية والصمعورية.