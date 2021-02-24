بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة: “الإقراض المباشر” ضمن الحلول التمويلية المقرر إطلاقها العام الحالي

بلادي – الرياض :

أعلن الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محمد المالكي، أن الإقراض المباشر ضمن الحلول التمويلية التي تتم دراستها حالياً من أجل إطلاقها خلال العام الحالي.

ولفت خلال مشاركته في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن الإقراض غير المباشر برنامج أساسي للبنك، ويمثل القاعدة الرئيسية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن البنك يعتزم التوسع في الإقراض غير المباشر، بجانب تقديم “التمويل الرأسمالي”، مضيفا أن البنك لن يستقبل أي ودائع ولن يكون لديه مصرفية بنكية تقليدية.

ونوه بأن البنك سيتعامل مع أي منشأة تملك سجلا تجاريا ويمنحها قروضا تمويلية، مشيرا إلى أنه سيكفل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمام الجهات التمويلية عبر برنامج “كفالة” بنسبة تصل إلى 95% من حجم القرض.