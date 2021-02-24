“الشؤون الإسلامية” تغلق 6 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين

بلادي – الرياض :

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الثلاثاء)، إغلاق 6 مساجد مؤقتاً بـ4 مناطق، بعد ثبوت 6 إصابات كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 17 يوماً بلغ 141 مسجداً، تم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وشددت على أن القرار يأتي في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.