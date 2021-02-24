9 خدمات الكترونية وتدريبية في اتفاقية ” عون ” و ” نخلة “

مدير مركز تنمية مكة يشهد التوقيع ويشيد بمبادرة الجمعيتين دوت الخليج – مكة : أحمد السبيعي شهد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذ ساعد الصواط اتفاقية تعاون تقنية بين جمعية نخلة الخيرية وجمعية عون التقنية التي وقعها بمقر مركز التنمية الاجتماعية بمكة رئيس مجلس ادارة جمعية نخلة الخيرية الأستاذ تركي السويهري .

ورئيس مجلس ادارة جمعية عون التقنية الدكتور أيمن الرحيلي

وبارك مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذ ساعد الصواط هذه المبادرة من الجمعيتين والتي تهدف لرفع مستوى التكامل بين الجمعيات في القطاع الثالث غير الربحي ، مؤكدا أن المركز يسعى خلال المرحلة المقبلة الى تفعيل العديد من الشراكات الهادفة بين الجمعيات الخيرية وعدة قطاعات أخرى تصب في مصلحة العمل الخيري في مكة المكرمة .

ومن جهته ، ثمن رئيس مجلس ادارة جمعية نخلة الخيرية الأستاذ تركي السويهري الدور الرائد لجمعية عون التقنية وحرصها على مد جسور التعاون مع الجمعيات الخيرية كاشفا أن هذه الاتفاقية جاءت في تسع بنود ونصت على تقديم 9 خدمات تقنية وتدريبة من جمعية عون التقنية لصالح جمعية نخلة الخيرية والمستفيدين من خدماتها ، كاشفا أن جمعية نخلة تسعى للتحول الرقمي الكامل والشامل في خدماتها ومن خلال برامج أتمتة العمل فيها وستكون في القريب ذات مقدرة على تقديم كافة خدماتها الكترونيا وبشكل شفاف يمكن للمستفيد والمانح من معرفة كافة خطوات سير العمل فيها.

ووفقا لرئيس مجلس ادارة جمعية عون التقنية الدكتور أيمن الرحيلي فان جمعيته ستلتزم بتقديم الإستشارات التقنية وإعداد المقترحات الفنية لتطوير الأنظمة التقنية لجمعية نخلة الخيرية مع تقديم البرامج المشتركة التدريبية لعدد 100مستفيد بواقع 4 دورات سنوية مع توفير المدربين واستقطاب المتدربات والمتدربين للبرامج المشتركة وكذلك تتولى عون التقنية فحص وكشف الثغرات الأمنية في المواقع التقنية المستضافة من قبل جمعية نخلة وتقديم تقرير سنوي بها مع إصلاحها والعمل على تصميم قوالب إعلامية ومحتوى تسويقي رقمي لمنتجات نخلة بعدد 12 تصميم ومحتوى رقمي سنويا والعمل على صيانة الأجهزة التقنية والشبكة لجمعية نخلة سنويا

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