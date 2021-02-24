دوت الخليج : منى هلال _ جدة تفقد معالي أمين جدة الأستاذ / صالح بن على التركي عدد من المواقع بمدينة جدة برفقة فريق الاشراف على مبادرة جداريات فن جدة بحضور كل من م/ أنس صالح صيرفي رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة الخيرية والدكتور عادل الزهراني عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك عبد العزيز بجدة والدكتورة ألاء البان عميدة كلية العمارة والتصميم الداخلي بجامعة عفت والمهندس مساعد الحليس المشرف على جاليري تسامي والدكتور زهير ميمني مستشار تطوير الاعمال بجمعية عيون جدة الخيرية.

وقد تم الوقوف على احدى الجداريات الفنية الجاري تنفيذها بحي البغدادية كما جرى الوقوف على موقع ساحة مسجد العزيزية الجاري تطويرها ضمن مبادرة أنسنة الأحياء واعادة تأهيل عدد من الساحات العامة وعرض الحلول المخطط تنفيذها لمعالجة واجهات المباني المحيطة بالساحة العامة ومن ثم توجه الجميع الى عدد من المواقع الأخرى ومنها مشروع التطوير الشامل لبحيرة الاربعين والواجهة البحرية المحيطة كمنطقة جذب سياحي متعددة الأنشطة وقد أبدى الجميع سعادتهم بتلك الإنجازات النوعية على مستوى المدينة لاستعادة الوجه الحسن لعروس البحر الاحمر وقدموا جزيل شكرهم لمعالي الامين على إتاحة الفرصة ليكون للمشاركة المجتمعة دورها في المساهمة في الجهود التي تبذلها الامانة للارتقاء بالبيئة العمرانية وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معالي أمين جدة يتفقد عددا من مواقع العمل الجاري تنفيذها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.