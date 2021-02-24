طاشكندي رئيساً للاتحاد السعودي لكرة السلة

من هو رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الجديد

دوت الخليج -فهد بن قحل

هو الدكتور غسان يوسف طاشكندي , حصل على العديد من الشهادات الخارجية، حصل على دكتوراه في جينوم السرطان من بريطانيا ,رئيس للجنة المنتخبات خلال الفترة من 2017-2020.

عضو لجنة 3X3 في الاتحاد الاسيوي قبل أن يصبح عضوًا في مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد السعودي لكرة السلة، ثم تم تعيينه عضوًا في لجنة 3×3 في الاتحاد الآسيوي.

غسان طاشكندي، عضو مجلس الادارة في الاتحاد السعودي لكرة السلة 2017-2020

وقد تم تزكية قائمة الأستاذ/ غسان بن يوسف طاشكندي لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة 2021 -2024

القائمة :

رئيس الدكتور غسان يوسف عبدالرحيم طاشكندي

عضو حمود محمد رافد المالكي

عضو فتحي حبيب عبدالله القصاب

عضو ناجي عبدالله محمد الصقر

عضو الجوهرة يعقوب محمد فلاته

عضو دارين طلال احمد صبان

عضو يسار محمد منير مختار

عضو محمد حسن احمد ال زين

عضو رئيس لجنة اللاعبين سينتخب لاحقاً

تتقدم دوت الخليج بالتهنئة والتبريكات للدكتور غسان بن يوسف طاشكندي بمناسبة تزكيته لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة مع قائمتة للدورة الانتخابية للدورة 2021 – 2024.

متمنين له ولأعضاء مجلس إدارته و كل التوفيق والنجاح.