حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على مرتفعات جازان وعسير والباحة وتمتد إلى منطقة نجران، وتكون السماء غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة، وقد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية، وقد تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في جازان وشرورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 1 درجة مئوية في طريف.