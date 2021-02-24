“الجوازات”: السماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين غير سعوديين بالسفر عبر المنافذ مباشرة

بلادي – الرياض :
أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الأربعاء)، صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة.
وشملت الموافقة أيضاً السعوديين المتزوجين غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.
وأوضحت الجوازات أنه في حال لم يستطع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت وجود الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة “أبشر” الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.
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