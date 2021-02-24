حوّل أكثر من 6 ملايين.. السجن والغرامة لمقيم تورط في نقل أموال للخارج بطريقة غير مشروعة

بلادي – الرياض :

كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة عن صدور حكم بسجن مقيم 3 سنوات وتغريمه 20 ألف ريال، بعد تورطه في نقل أموال للخارج بطريقة غير مشروعة.

وأوضح المصدر أن المقيم، الذي يعمل في شركة للشحن السريع، تم القبض عليه عندما حوّل أكثر من 500 ألف ريال إلى محافظة جدة عبر إحدى المركبات المخصصة للشحن السريع، وباستجوابه اعترف بجريمته وبجرائم أخرى، من بينها قيامه سابقاً بنقل مبالغ تتجاوز 6 ملايين ريال والاشتراك في تهريبها مع متهمين آخرين لخارج المملكة.

وأشار المصدر إلى أن الحكم اكتسب الصفة القطعية، وتضمن مصادرة الأموال المضبوطة، والحكم بمصادرة الأموال التي قام بنقلها سابقاً وتهريبها، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وجارٍ العمل على استرداد الأموال المهربة للخارج.