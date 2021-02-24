مؤتمر مستجدات كورونا يستعرض غداً خريطة الإصابات وتسجيل اللقاحات

بلادي – الرياض : يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للوزارة يوم غد (الخميس) حول مستجدات كورونا. ويتناول المؤتمر خريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية واللقاحات، إضافة إلى الإجابة عن أبرز الاستفسارات والإحصائيات والخدمات الصحية والأوضاع العالمية. وسيكشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج، الوضع الحالي لتسجيل لقاحات كورونا وأعمال الرقابة، والتأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية.

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