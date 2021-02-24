“الدواء الأمريكية” : لقاح “جونسون أند جونسون” فعال ضد كورونا من جرعة واحدة

بلادي – الرياض :

أكدت وكالة الأدوية الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن لقاح جونسون أند جونسون، فعال بجرعة واحدة ضد فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأصبحت جنوب إفريقيا أول دولة تستخدم اللقاح، فيما طلبت شركة الأدوية الأميركية العملاقة الحصول على ترخيص طارئ لاستعماله في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أكدت مختبرات سانوفي الفرنسية أنها ستقوم بمساعدة شركة جونسون أند جونسون لإنتاج لقاحها في فرنسا حتى تجهز منشآتها لإنتاج اللقاح.

وستتولى سانوفي في 2021 تركيب اللقاح وملء العبوات في موقعها بوتيرة تقارب 12 مليون جرعة في الشهر.

إلى ذلك، كشفت دراسة طبية حديثة أن فاعلية لقاحي فايزر وأسترازينيكا في خفض التنويم في المستشفيات للمصابين ممن تلقوا اللقاح تتحسن بعد الجرعة الأولى من لتصل إلى ذروتها بين الأيام 28 – 34 يوما (4 – 5 أسابيع) لكلا اللقاحين.