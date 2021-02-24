وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة بقوة الصواريخ الاستراتيجية

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الاستراتيجية، بنظام التعاقد المباشر.
وأوضحت، اليوم (الأربعاء)، أن التقديم للوظائف سيكون اعتباراً من يوم السبت المقبل 28 فبراير وحتى الأحد 6 مارس، وعلى الراغبين في التقديم زيارة الرابط هنــــا .
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 35، وأن يكون حسن السير والسلوك، ولا يقل تقدير الدرجة العلمية عن جيد.
كما اشترطت معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة، وأن يجتاز المتقدم إجراء القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة، وأن يكون لائقا طبيا ويتناسب الوزن مع الطول.
وبينت أن المفاضلة ستتم بين المتقدمين على أساس الشهادات والتقديرات العملية والخبرة لشغل الوظيفة.
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