تعادل مساحة 9 ملاعب دولية.. أمانة الرياض تعالج مساحات شاسعة من الحفر والهبوطات

بلادي – الرياض : نفذت أمانة منطقة الرياض أعمال معالجة للحفر والهبوطات، بمساحة 67 ألف متر مربع، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في مختلف أنحاء مدينة الرياض. وأشارت إلى أن إجمالي المساحات التي تمت معالجتها يعادل مساحة 9 ملاعب كرة قدم دولية. وقامت أمانة الرياض بتسوية الحفر في الشوارع والطرق، ومعالجة الهبوطات الأرضية، باستخدام معدات مخصصة لذلك.

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